«Семья Монфис снова в деле». Элина Свитолина выложила свежее фото с корта с мужем

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях фото с корта со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
«Семья Монфис снова в деле», — подписала фото Свитолина.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭЛИНЫ СВИТОЛИНОЙ
Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Гаэль Монфис и Элина Свитолина сыграли свадьбу в июле прошлого года в Швейцарии.
28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта.
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