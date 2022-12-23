Казионова: канадцы ни о чём не парятся, в России же помощи федерации тенниса не было

Бывший член юниорской сборной России, на данный момент 327-я ракетка мира и один из авторов YouTube-канала «Теннис без названия» Екатерина Казионова сравнила уровень помощи, который получают российские и канадские теннисисты от своих федераций.

«Была ли помощь Федерации тенниса России? Её никогда, честно говоря, не было. На любом этапе она помогла бы, ведь я без спонсоров. Ну, или минимальными вещами обеспечивала: экипировкой, сборы проводила. Хотя я была сборницей с 12 до 18 лет, потом год — в резерве, а затем отключили от состава. Юниорские «Шлемы» достаточно мало играла. Максимально в ITF стояла в топ-50, а потом перешла в про-тур. Точно не помню, но, возможно, на четыре-пять турниров билеты оплатили. На юниорских, начиная со второй категории, отели и так оплачивают.



Если сравнивать с теннисом Канады? Про Канаду я знаю, так как когда ещё играла по юниорам вместе с Андрееску, Шаповаловым, Оже-Альяссимом, три лучших мальчика и девочки по стране были на полном обеспечении: база, тренер по ОФП, поездки. Они ни о чём не парятся, у них идеальный процесс. Естественно, все очень быстро поднимаются в туре, закрепляются уже за свои средства. На уровне юниоров там поддержка очень хорошая. У нас, в России, возможно, так же — я не входила в топ-3. Была четвёртой, пятой или шестой в сборной и в плане тренера и тренировочного процесса не было никакой поддержки. По ним же это сразу была видно — человек приехал с тренером, даже с двумя», — сказала № 327 WTA Казионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Екатериной Казионовой читайте на «Чемпионате»: