Ник Кирьос: если я выиграю турнир «Большого шлема», то, вероятно, завершу карьеру

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о сложном календаре в теннисном сезоне, отметив, что думает завершить карьеру из-за этого.
«Честно говоря, я бы, вероятно, завершил карьеру, если бы выиграл «Шлем». Я из Австралии, и из-за этого много летаю, находясь вдали от семьи и друзей. Теряешь много времени, которое можно было бы провести с семьёй, у вас просто нет нормальной жизни.
Европейскому или американскому игроку легко проиграть или выиграть турнир, ведь затем он летит пятичасовым рейсом домой и проводит там неделю перед следующим соревнованием. В то время как австралиец путешествует от четырёх до семи месяцев. Честно говоря, я не думаю, что это здорово. Ни один другой настоящий спортсмен не делает этого ни в мире, ни в одном виде спорта.
Люди такие: «Почему ты жалуешься на это или что-то в этом роде?» Мы живём на чемоданах, в отелях, но это не значит, что мы в отпуске. Вы должны ходить на теннисные корты, чтобы тренироваться. Если я выиграю турнир «Большого шлема», то, вероятно, завершу карьеру», — приводит слова Кирьоса Eurosport.
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