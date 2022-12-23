«Сейчас нас там особо не ждут». Теннисистка Казионова — о желании тренироваться в Европе

Бывший член юниорской сборной России, на данный момент 327-я ракетка мира и один из авторов YouTube-канала «Теннис без названия» Екатерина Казионова считает, что начинающим российским теннисистам сейчас тяжело перебраться за рубеж.

«Не было ли желания уехать как многие топы? Сейчас нас там особо не ждут. Хотелось бы тренироваться за границей, но визу невозможно получить. Европейские границы для нас закрыты. Если у кого есть карточка резидента, ВНЖ, то есть возможность там находиться. Как раз хотела в академию, где Медведев тренировался — Tennis Elite в Каннах. Там же, кстати, Даниил встретил Жиля Сервара, а потом тот стал его личным тренером. Там же сёстры Андреевы, Грачёва в паре», — сказала № 327 WTA Казионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.



Полное интервью с Екатериной Казионовой читайте на «Чемпионате»: