Легенда австралийского тенниса назвал главного фаворита Australian Open — 2023

Легендарный австралийский теннисист Тодд Вудбридж считает серба Новака Джоковича основным претендентом на победу на Открытом чемпионате Австралии — 2023.
«Думаю, что он будет очень заинтересован в победе здесь. Поскольку в прошлый раз ему не разрешили играть здесь, это будет дополнительной мотивацией. Также Рафа (Надаль. — Прим. «Чемпионата») победил, когда Новаку не разрешили играть. Он тоже будет помнить об этом, когда попытается установить рекорд по количеству выигранных турниров «Большого шлема», — сказал Вудбридж в интервью The Telegraph India.
Напомним, Новак Джокович пропустил Открытый чемпионат Австралии — 2022, поскольку ему запретили въезд в страну из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. В ноябре новый министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлс официально отменил данное решение.
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