«Я показал им средний палец». Рублёв рассказал, как фанаты перепутали его с Синнером
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Российский теннисист Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира) рассказал историю, как в Париже во время «Ролан Гаррос» фанаты перепутали его с итальянцем Янником Синнером (15-я ракетка мира).
«Меня путают со многими игроками — Шаповалов, Зверев, Циципас, Синнер, так что это весело. Только в этом году в Париже, во время «Ролан Гаррос», подошли итальянцы и начали говорить «Синнер, Синнер». Я говорю им: «Я не Синнер». Они продолжают: «Да, Синнер, Синнер». Я говорю: «Я не Синнер, говорю же вам».
Они ходят возле меня и говорят: «Нет, ты нам врёшь. Можно сфотографироваться с тобой?» Я говорю им: «Я не Синнер, уйдите от меня». Они разозлились, а я показал им средний палец. Похоже, Синнер разочаровал их», — сказал Андрей Рублёв в эфире канала «Старт».
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