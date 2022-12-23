«Я показал им средний палец». Рублёв рассказал, как фанаты перепутали его с Синнером

Российский теннисист Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира) рассказал историю, как в Париже во время «Ролан Гаррос» фанаты перепутали его с итальянцем Янником Синнером (15-я ракетка мира).

«Меня путают со многими игроками — Шаповалов, Зверев, Циципас, Синнер, так что это весело. Только в этом году в Париже, во время «Ролан Гаррос», подошли итальянцы и начали говорить «Синнер, Синнер». Я говорю им: «Я не Синнер». Они продолжают: «Да, Синнер, Синнер». Я говорю: «Я не Синнер, говорю же вам».

Они ходят возле меня и говорят: «Нет, ты нам врёшь. Можно сфотографироваться с тобой?» Я говорю им: «Я не Синнер, уйдите от меня». Они разозлились, а я показал им средний палец. Похоже, Синнер разочаровал их», — сказал Андрей Рублёв в эфире канала «Старт».