Стало известно, с кем в паре выступит Карацев на Australian Open — 2023

Опубликован заявочный лист на мужской парный турнир Australian Open — 2023, который пройдёт с 16 по 29 января. Участие в турнире планирует лишь один российский теннисист — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте Аслан Карацев. Российский спортсмен выступит вместе с представителем Сербии Душаном Лайовичем.
Также на Australian Open – 2023 в парном разряде были заявлены следующие теннисисты:
Ник Кирьос (Австралия)/Танаси Коккинакис (Австралия);
Стефанос Циципас (Греция)/Петрос Циципас (Греция);
Александр Бублик (Казахстан)/Джон-Патрик Смит (Австралия);
Максим Кресси (США)/Альбано Оливетти (Франция);
Посев возглавят Весли Колхоф из Нидерландов и Нил Скупски из Великобритании.
Напомним, действующими победителями Australian Open в мужском парном разряде являются представители Австралии Ник Кирьос и Танаси Коккинакис.
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