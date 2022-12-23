Стало известно, с кем в паре выступит Карацев на Australian Open — 2023

Опубликован заявочный лист на мужской парный турнир Australian Open — 2023, который пройдёт с 16 по 29 января. Участие в турнире планирует лишь один российский теннисист — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте Аслан Карацев. Российский спортсмен выступит вместе с представителем Сербии Душаном Лайовичем.



Также на Australian Open – 2023 в парном разряде были заявлены следующие теннисисты:



Ник Кирьос (Австралия)/Танаси Коккинакис (Австралия);

Стефанос Циципас (Греция)/Петрос Циципас (Греция);

Александр Бублик (Казахстан)/Джон-Патрик Смит (Австралия);

Максим Кресси (США)/Альбано Оливетти (Франция);



Посев возглавят Весли Колхоф из Нидерландов и Нил Скупски из Великобритании.

Напомним, действующими победителями Australian Open в мужском парном разряде являются представители Австралии Ник Кирьос и Танаси Коккинакис.