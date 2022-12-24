Тарпищев: Самсонова и Кудерметова будут играть в паре на всех основных турнирах сезона

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова будут вместе играть все основные парные турниры следующего сезона с прицелом на Олимпиаду 2024 года.



«Они будут играть в паре на всех основных турнирах сезона. По обоюдному согласию. Это в интересах и их, и нашей сборной с учётом предстоящей Олимпиады», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, 25-летняя Кудерметова является второй ракеткой мира в парном разряде и девятой — в одиночном. На счету Кудерметовой победы на пяти турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и на одном — в одиночном. Лучшими результатами на турнирах «Большого шлема» для неё являются выход в финал Уимблдона в 2021 году в парном разряде и четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года в одиночном разряде. В ноябре Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс одержали победу в финале Итогового турнира WTA в парном разряде.

23-летняя Самсонова занимает 20-е место в одиночном рейтинге WTA и 192-е — в парном. На её счету четыре титула под эгидой организации. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Уимблдона 2021 года и Открытого чемпионата США 2022 года.

В 2021 году обе теннисистки в составе сборной России выиграли Кубок Билли Джин Кинг. Уже совсем скоро они сыграют в паре на предстоящем турнире Australian Open – 2023, который пройдёт с 16 по 29 января.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже.