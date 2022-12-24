Первая ракетка мира Карлос Алькарас набил первую татуировку

Победитель Открытого чемпионата США, первый номер рейтинга ATP, испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новую запись в социальных сетях. Игрок показал, как делает первую татуировку. Алькарас набил символы мозга, сердца и яиц.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАРЛОСА АЛЬКАРАСА

«Эти вещи очень важны для меня, потому что дедушка с детства про это говорил – про каждый матч и каждый турнир. Об этом я всё время думаю в тяжёлые моменты на всех матчах и турнирах. Конечно, я помню это и не забываю дедушку», — заявлял испанский теннисист в этом сезоне.

В этом году Карлос Алькарас стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга, а также самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тура.