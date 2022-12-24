Джокович: надеюсь, в Австралии меня примут достойно после прошлогодних событий

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о предстоящем Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт в январе.
«На протяжении многих лет мне очень везло, я очень хорошо стартовал в Австралии, и мне нравится там играть. После прошлогодних событий, надеюсь, меня там примут достойно, и надеюсь, это поможет мне сыграть в хороший теннис.
После ситуации с Australian Open победа на Итоговом турнире стала иметь ещё больший вес, учитывая обстоятельства, через которые прошли моя команда, моя семья и я. Но я чувствовал, что не одинок, чувствовал большую поддержку со стороны сербов. Это был просто вопрос времени, когда я найду тот баланс и оптимальную силу в своей игре, чтобы действительно достичь пика и начать играть в лучший теннис, на который я только способен», — приводит слова Джоковича Eurosport.
- 24 декабря 2022
-
10:16
-
09:54
-
09:40
-
09:28
-
00:20
- 23 декабря 2022
-
21:14
-
16:13
-
16:01
-
15:05
-
13:48
-
13:11
-
13:01
-
12:15
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:31
-
08:15
- 22 декабря 2022
-
21:57
-
21:34
-
20:54
-
20:38
-
20:15
-
18:15
-
16:12
-
15:39
-
14:20
-
13:16
-
11:48
-
11:43
-
11:10
-
08:05
-
06:45
-
05:03
- 21 декабря 2022
-
21:37