Джокович: надеюсь, в Австралии меня примут достойно после прошлогодних событий

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о предстоящем Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт в январе.

«На протяжении многих лет мне очень везло, я очень хорошо стартовал в Австралии, и мне нравится там играть. После прошлогодних событий, надеюсь, меня там примут достойно, и надеюсь, это поможет мне сыграть в хороший теннис.

После ситуации с Australian Open победа на Итоговом турнире стала иметь ещё больший вес, учитывая обстоятельства, через которые прошли моя команда, моя семья и я. Но я чувствовал, что не одинок, чувствовал большую поддержку со стороны сербов. Это был просто вопрос времени, когда я найду тот баланс и оптимальную силу в своей игре, чтобы действительно достичь пика и начать играть в лучший теннис, на который я только способен», — приводит слова Джоковича Eurosport.