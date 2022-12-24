Кирьос: Джокович должен играть любой ценой, если его нет, турнир не считаю полноценным

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о сербском игроке Новаке Джоковиче.
«Думаю, что Новак должен играть любой ценой. Он один из величайших теннисистов всех времён, и пока Джокович будет играть и соперничать, он нужен нам на этих турнирах. Думаю, как спортсмен я хочу видеть его везде. И если я выиграю турнир, не обыграв по ходу Джоковича, то определю для себя, что турнир на самом деле не был полноценным», — сказал Кирьос на пресс-конференции на турнире Мировой теннисной лиги.
Сам Кирьос в этом году впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» в одиночном разряде — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.
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