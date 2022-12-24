Стефанос Циципас опубликовал милое архивное фото с отцом Апостолосом

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в социальных сетях милое архивное фото с отцом и тренером Апостолосом Циципасом.

Напомним, мамой Циципаса является бывшая советская, а затем греческая теннисистка Юлия Сальникова.

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

24-летний Стефанос Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл трофеи на турнирах в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.