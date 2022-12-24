Фритц — о сериале про теннис: боюсь монтажа Netflix. Кирьоса могут представить потрясающим

Американский игрок Тейлор Фритц поделился мыслями о сериале Netflix про теннис, который выйдет в январе.

«Не знаю, хочу ли я его смотреть. Я боюсь. Боюсь того, как они могут всё смонтировать. Особенно потому, что вообще не пытался себя фильтровать. Да, я старался быть очень, очень искренним. Но они могут смонтировать как захотят.



Это как с Ником Кирьосом. Можно смонтировать так, чтобы Ник выглядел потрясающим парнем. А можно так, чтобы он выглядел злодеем, что, как мне кажется, вероятно просто потому, что именно таким его видят многие в теннисе – хотя я считаю, что он очень помогает спорту.



Я очень рад тому, как сериал может повлиять на теннис, особенно в Соединённых Штатах. Многие не понимают, что в США мало знают про теннис. Мы всегда шутим, когда приезжаем в Европу. Мы куда-то приходим, меня узнают и просят сфотографироваться. Я говорю: «В США такого никогда бы не случилось», — цитирует Фритца The Sydney Morning Herald.