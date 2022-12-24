Ольховский считает, что у Кудерметовой и Самсоновой есть перспективы в парном теннисе

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о том, что российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова будут играть в паре в следующем сезоне. Ранее стало известно, что спортсменки заявились на Открытый чемпионат Австралии.
«Две ведущие российские теннисистки объединились в пару, могу к этому отнестись только положительно. Кудерметова изначально говорила, что будет играть с россиянкой в этом сезоне. Обе теннисистки неплохо играют пару, поэтому перспективы у этого дуэта есть.
Если обе теннисистки хорошо играют в парном разряде, то у них складывается хорошая команда, девушки дружелюбные, показывают хороший теннис, поэтому не думаю, что у них будут какие-то психологические проблемы», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Напомним, Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс выиграла Итоговый турнир в паре.
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