Анастасия Потапова показала впечатляющие снимки с фотосессии в Дубае

44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях впечатляющие кадры с фотосессии в Дубае (ОАЭ).

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

В 2022 году Потапова завоевала дебютный титул на уровне WTA. Анастасия выиграла турнир категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), в финале она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1. Тренером спортсменки является Игорь Андреев.

В конце прошедшего сезона Анастасия неудачно выступила на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Россиянка проиграла 92-й ракетке мира итальянке Элизабетте Коччаретто со счётом 2:6, 1:6.

На данный момент Потапова не заявилась на подготовительные турниры WTA перед стартом на Australian Open — 2023, который пройдёт с 16 по 28 января.