Анастасия Потапова показала впечатляющие снимки с фотосессии в Дубае

44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях впечатляющие кадры с фотосессии в Дубае (ОАЭ).
Фото: из личного архива Анастасии Потаповой
Фото: из личного архива Анастасии Потаповой
В 2022 году Потапова завоевала дебютный титул на уровне WTA. Анастасия выиграла турнир категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), в финале она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1. Тренером спортсменки является Игорь Андреев.
В конце прошедшего сезона Анастасия неудачно выступила на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Россиянка проиграла 92-й ракетке мира итальянке Элизабетте Коччаретто со счётом 2:6, 1:6.
На данный момент Потапова не заявилась на подготовительные турниры WTA перед стартом на Australian Open — 2023, который пройдёт с 16 по 28 января.
- 24 декабря 2022
-
13:41
-
13:34
-
12:44
-
12:44
-
12:25
-
12:17
-
11:48
-
11:33
-
11:27
-
10:58
-
10:16
-
09:54
-
09:40
-
09:28
-
00:20
- 23 декабря 2022
-
21:14
-
16:13
-
16:01
-
15:05
-
13:48
-
13:11
-
13:01
-
12:15
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:31
-
08:15
- 22 декабря 2022
-
21:57
-
21:34
-
20:54
-
20:38
-
20:15
-
18:15
-
16:12