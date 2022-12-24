Свёнтек — о топе высокооплачиваемых: я зарабатываю деньги на корте, а другие на рекламе

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о своём попадании в список самых высокооплачиваемых спортсменок 2022 года. Её признали пятой. Свёнтек заработала $ 9 млн на призовых и ещё $ 5 млн на рекламе.
«Меня мотивирует не это. Самое большое удовольствие я получаю на корте, когда не думаю о таких вещах. Я очень рада, что моя жизнь изменилась настолько, что я могу соревноваться на самом высоком уровне и зарабатывать этим столько денег, потому что это тоже помогает нам ценить наш спорт.
Фишка в том, что я заработала деньги на корте, а другие – в основном на рекламе, так что есть разница. Мне кажется, я могу ещё немного расширить своё сотрудничество с бизнесом», — сказала Свёнтек на пресс-конференции на турнире Мировой теннисной лиги.
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