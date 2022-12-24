Камилу Джорджи подозревают в фальсификации сертификата о вакцинации от коронавируса

67-я ракетка мира итальянская теннисистка Камила Джорджи находится под следствием за возможную фальсификацию информации о вакцинации от коронавируса, сообщает издание La Repubblica. Джорджи сделала это якобы для получения сертификата, чтобы передвигаться внутри Италии и за границей.
Расследование дела Джорджи инициировано отчётом управления здравоохранением города Виченца из-за большого количества ложных прививок. Отметим, что в феврале 2021 года прокуратора города провела расследование, после которого за фальсификацию данных о вакцинации были задержаны сразу трое врачей.
30-летняя Джорджи — чемпионка трёх турниров на уровне WTA, в том числе турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) в 2021 году. Также Камила является четвертьфиналисткой Уимблдона-2018.
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