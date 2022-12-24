Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камилу Джорджи подозревают в фальсификации сертификата о вакцинации от коронавируса

Камилу Джорджи подозревают в фальсификации сертификата о вакцинации от коронавируса
Комментарии

67-я ракетка мира итальянская теннисистка Камила Джорджи находится под следствием за возможную фальсификацию информации о вакцинации от коронавируса, сообщает издание La Repubblica. Джорджи сделала это якобы для получения сертификата, чтобы передвигаться внутри Италии и за границей.

Расследование дела Джорджи инициировано отчётом управления здравоохранением города Виченца из-за большого количества ложных прививок. Отметим, что в феврале 2021 года прокуратора города провела расследование, после которого за фальсификацию данных о вакцинации были задержаны сразу трое врачей.

30-летняя Джорджи — чемпионка трёх турниров на уровне WTA, в том числе турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) в 2021 году. Также Камила является четвертьфиналисткой Уимблдона-2018.

Теннисные красавицы, не взявшие ни одного «Шлема»! Шикарная галерея от Курниковой до Бушар Теннисные красавицы, не взявшие ни одного «Шлема»! Шикарная галерея от Курниковой до Бушар
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022