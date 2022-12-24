Новак Джокович ответил на вопрос о завершении карьеры

Победитель Уимблдона и Итогового турнира ATP серб Новак Джокович ответил на вопрос, возможно ли его скорое завершение карьеры.
«Я хотел бы играть как можно дольше. У меня в голове нет никаких цифр. Пока что все довольно удачно для меня складывается. Я не могу жаловаться. Так что пока я играю на этом уровне, пока во мне горит огонь, я буду продолжать», — цитирует Джоковича Eurosport.
В заключительном официальном матче сезона на Итоговом турнире ATP серб со счётом 7:5, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда. За пять игр на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимально возможные на этом соревновании 1500 рейтинговых очков. На групповом этапе Джокович обыграл Стефаноса Циципаса, Даниила Медведева и Андрея Рублёва.
Также в этом году Новак Джокович стал победителем турнира «Большого шлема» — Уимблдона. В финале он одолел представителя Австралии Ника Кирьоса, однако очки за этот турнир игрокам в рейтинг не начислялись.
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