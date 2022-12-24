Тарпищев: в России 577 победителей турниров в этом году. Накрыли весь мир результатами

Президент Федерации тенниса Росси Шамиль Тарпищев подвёл итоги выступления российских спортсменов на международной арене.

«В этом году у нас 577 победителей международных соревнований — включая детей, юношей. К концу года эта цифра может достичь 600. Цифра впечатляет — на уровне 8-9 летней давности. Мы играли в 74 странах мира. Жаль, играли без флага, но где бы мы не играли, все понимали, что это теннисисты из России. Накрыли весь мир своими результатами, можно сказать», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, после 14 марта команды России и Беларуси были исключены из розыгрышей Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг Международной теннисной федерацией (ITF). Также спортсменам запретили участвовать на Уимблдоне.