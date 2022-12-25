Джокович — о турнире в Дубае: самые весёлые 3-4 дня в жизни, у нас был постоянный трэш-ток

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович подвёл итоги турнира Мировой теннисной лиги, где он выступал в команде с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, испанкой Паулой Бадосой и представителем Болгарии Григором Димитровым.
«Это были, наверное, самые весёлые три-четыре дня подряд в моей жизни. У меня длинная карьера, но лучше этого ничего не было. Я поиграл против лучших в мире, повеселился, разделил скамейку с лучшими игроками в мужском и женском туре, у нас был постоянный трэш-ток. Это было так весело», — приводит слова Джоковича The National News.
Команда Джоковича не смогла выйти в финал соревнований. Победу в Мировой теннисной лиге одержали россиянка Анастасия Павлюченкова, немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим и представительница Казахстана Елена Рыбакина.
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