Вероника Кудерметова опубликовала живописные фото с отдыха на яхте в Майами

Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях живописные фото с отдыха в Майами (США).

«Каждый закат – это возможность обнулиться», — подписала фото Кудерметова.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

В этом сезоне россиянка впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат. В финале турнира, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9].

25-летняя Кудерметова – победительница одного турнира WTA. В 2021 году она выиграла соревнования категории WTA-500 в Чарльстоне (США).