Надаль: Медведеву, Звереву и Циципасу не повезло. Во время их взлёта Big-3 хорошо играла

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о преемственности поколений.
«Нельзя упускать из виду, что, когда в туре начали одерживать победы Зверев, Медведев или Циципас, Федерер, Джокович и я были ещё на очень высоком уровне. Мы, спортсмены, тоже всё время хотим побеждать и уже много лет отдаём нашим соперникам очень мало титулов. А когда побеждаешь, то прибавляешь. Таким образом, у теннисистов нового поколения больше возможностей, чем у других соперников в то время, потому что теперь, после ухода Роджера на пенсию, мы с Новаком играем всё меньше и меньше турниров.
Алькарас, Руне, Синнер, помимо того, что они очень хороши, способны визуализировать победу так, как не могли Медведев, Зверев, Циципас и Рублёв, и это очень помогает им совершенствоваться как теннисистам. Я приведу в пример Давида Феррера, который был невероятным игроком, но много раз сталкивался с Big-3 в важных раундах и уступал. Он один из самых стабильных игроков, но он никогда не брал много больших титулов», — цитирует Надаля Marca.
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