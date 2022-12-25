Фото: Дарья Касаткина показала, как провела католическое Рождество

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новый пост на своей странице в социальных сетях. Спортсменка показала, как провела католическое Рождество.
«Небольшой праздничный стол вчера. С католическим Рождеством. Оливьеха — это моя личная любовь и блюдо, которое у меня сильнее всего ассоциируется с новогодними праздниками», — написала теннисистка в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ КАСАТКИНОЙ
Напомним, ранее, в ноябре, 25-летняя Дарья Касаткина не вышла из группы на Итоговом чемпионате WTA, который проходил в Форт-Уэрте (штат Техас, США). Российская теннисистка встречалась с представительницей Франции Каролин Гарсией в матче за выход в полуфинал соревнований, однако на решающем тай-брейке уступила сопернице. Затем Гарсия выиграла турнир, в финале одолев белоруску Арину Соболенко.
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