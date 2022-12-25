Элина Свитолина опубликовала милое рождественское фото с Гаэлем Монфисом и дочкой Скай

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милое рождественское фото со своей семьёй – супругом, бывшей шестой ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом, и новорождённой дочкой Скай.
«Желаю вашим семьям и близким очень счастливого Рождества! Пусть ваши дни будут наполнены радостью, любовью и миром. Счастливых праздников», — подписала Свитолина снимок.
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года, во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты брали паузу в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Монфис и Свитолина сыграли свадьбу в июле прошлого года в Швейцарии.
28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
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