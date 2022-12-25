«Лечение, которое изменило мою жизнь». Надаль рассказал, как боролся с травмой стопы

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, насколько тяжело ему пришлось восстанавливаться от травмы стопы, полученной на Открытом чемпионате Франции в этом году.
По словам грунтового короля, ему приходилось прибегать к уколам каждый раз, когда боль вновь появлялась.
«Правда в том, что я делал это (инъекции. — Прим. «Чемпионата») много раз после Уимблдона, потому что травма неизлечима, и когда нерв начинает болеть, тебе приходится делать это снова. Я должен поблагодарить Марио, моего постоянного анестезиолога в Барселоне, и доктора Анхеля Руис-Которро, которые познакомили меня с Давидом Абехоном, специалистом отделения боли, чтобы начать лечение, которое коренным образом изменило мою жизнь. Карьера, в конце концов, второстепенна, но речь уже шла о моей личной жизни. Теперь я намного счастливее, вне зависимости от побед или поражений на корте, потому что до этого я хромал. Я играл в теннис с большим количеством обезболивающих средств, но весь день хромал. Я думал, что мне придётся бросить теннис, потому что я потерял жизненные силы и большую часть времени был грустным», — сказал Надаль в интервью Marca.
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