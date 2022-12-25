Феррер назвал Надаля «лучшим игроком в истории спорта»

Бывший испанский теннисист, капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса — 2023 и директор турнира Barcelona Open Давид Феррер прокомментировал тот факт, что вторая ракетка мира Рафаэль Надаль примет участие в соревнованиях в столице Каталонии в 2023 году.

«Рафа — лучший игрок в истории спорта и символ нашего турнира. Возможность продолжать наслаждаться им в Барселоне — это благословение и то, что на личном уровне делает меня очень взволнованным и счастливым», — приводит слова Феррера Tennis World USA.

Отметим, что Надаль выигрывал Barcelona Open 12 раз. В 2021 году испанец взял свой 12-й титул, в упорной борьбе обыграв в финале Стефаноса Циципаса (6:4, 6:7, 7:5).

В этом сезоне Надаль выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос». Также Король грунта взял титулы в Акапулько (Мексика) и Мельбурне. Теннисист квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, однако проиграл две из трёх встреч в группе и покинул турнир.