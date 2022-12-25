«Вы — очень важная часть моей личной жизни». Рублёв поблагодарил тех, кто его поддерживает

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал пост в социальных сетях, в котором обратился к людям, которые его поддерживают.
«Для меня очень важно поблагодарить людей, которые всегда были на моей стороне. Я чувствую, как вы заботитесь, защищаете и поддерживаете меня. Вы — огромная часть моей теннисной жизни. И очень важная часть моей личной жизни», — написал Рублёв.
В этом сезоне Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Однако российский теннисист не смог пройти в главный матч соревнований, в двух сетах уступив представителю Норвегии Касперу Рууду. На стадии группового этапа Андрей Рублёв одолел соотечественника Даниила Медведева и грека Стефаноса Циципаса, но проиграл сербу Новаку Джоковичу.
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