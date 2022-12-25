Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Желаю вам мира и любви». Джокович выложил пост с рождественским поздравлением

«Желаю вам мира и любви». Джокович выложил пост с рождественским поздравлением
Комментарии

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях, в котором поздравил своих болельщиков с Рождеством.

«Весёлого Рождества всем, кто празднует сегодня. Желаю вам мира и любви», — написал Джокович, прикрепив картинку с рождественским венком.

В 2022 году 35-летний Новак Джокович стал чемпионом Уимблдона, Итогового турнира ATP, а также добился успеха на соревнованиях в Тель-Авиве (Израиль), Астане (Казахстан) и Риме (Италия).

На турнире Мировой теннисной лиги, который прошёл в Дубае, команда Джоковича не смогла выйти в финал соревнований. В ОАЭ он выступал вместе с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, испанкой Паулой Бадосой и представителем Болгарии Григором Димитровым.

Лучшие первые ракетки мира у мужчин! Рейтинг лидеров мирового тенниса за всю историю Лучшие первые ракетки мира у мужчин! Рейтинг лидеров мирового тенниса за всю историю
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022