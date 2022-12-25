«Желаю вам мира и любви». Джокович выложил пост с рождественским поздравлением
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях, в котором поздравил своих болельщиков с Рождеством.
«Весёлого Рождества всем, кто празднует сегодня. Желаю вам мира и любви», — написал Джокович, прикрепив картинку с рождественским венком.
В 2022 году 35-летний Новак Джокович стал чемпионом Уимблдона, Итогового турнира ATP, а также добился успеха на соревнованиях в Тель-Авиве (Израиль), Астане (Казахстан) и Риме (Италия).
На турнире Мировой теннисной лиги, который прошёл в Дубае, команда Джоковича не смогла выйти в финал соревнований. В ОАЭ он выступал вместе с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, испанкой Паулой Бадосой и представителем Болгарии Григором Димитровым.
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