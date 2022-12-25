Надаль ответил на вопрос о своём участии в United Cup

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что, скорее всего, примет участие в United Cup, однако подчеркнул, что его форма пока ещё далека от идеальной.

«Вероятно, я поеду 26 декабря (на United Cup. — Прим. «Чемпионата»). Мы должны быть реалистами и признать, что я пока ещё далёк от своей оптимальной формы, но постараюсь победить или, по крайней мере, выйти на тот уровень, который позволит мне быть конкурентоспособным в Мельбурне», — сказал Надаль в интервью Marca.

Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup пройдёт с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. В турнире примут участие команды из 18 стран.