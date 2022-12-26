Фритц: сейчас победа в больших турнирах видится куда более возможной, чем это было раньше

Американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал доминирование Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в турнирах ATP и ответил на вопрос, испытывает ли он облегчение, осознавая факт скорого завершения карьеры всех представителей «Большой тройки».
«Я бы не сказал, что это облегчение, но я определённо чувствую, что даже сейчас победа в больших турнирах видится более возможной, чем это было раньше. Я более взволнован, потому что чувствую, что получить эти титулы уже не так сложно, как было раньше.
Дверь уже медленно приоткрывается, и вы можете это видеть: за последние два года победителей Masters 1000 стало намного больше, чем когда-либо. Когда мне было 18-20 лет, в основном только четыре или пять человек могли завоевать крупные титулы», — приводит слова Фритца издание Clay Tenis.
Напомним, в сентябре этого года завершил карьеру один из представителей «Большой тройки», легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и чемпион Олимпийских игр — 2008 сыграл свой последний матч на Кубке Лэйвера в Лондоне, где выступил в парном разряде вместе с Рафаэлем Надалем.
- 26 декабря 2022
-
00:56
-
00:36
-
00:32
- 25 декабря 2022
-
23:00
-
21:49
-
21:25
-
20:55
-
18:36
-
18:29
-
18:16
-
16:28
-
14:58
-
11:55
-
11:17
-
10:36
-
10:00
-
09:37
-
09:28
-
07:00
- 24 декабря 2022
-
22:19
-
21:13
-
19:06
-
16:41
-
16:37
-
16:11
-
13:41
-
13:34
-
12:44
-
12:44
-
12:25
-
12:17
-
11:48
-
11:33
-
11:27
-
10:58