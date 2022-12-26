«Рождество в Дубае получилось успешным». Оже-Альяссим встретил праздник на песчаном пляже

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим опубликовал новые фотографии в социальных сетях, на которых показал, как проводит Рождество в Дубае.
На фото спортсмен гуляет возле моря и наслаждается солнцем.
«Рождество в Дубае получилось успешным. Счастливых праздников всем. Наслаждайтесь этим драгоценным временем со своими близкими», — написал канадец.
Фото: Личный архив Феликса Оже-Альяссима
Фото: Личный архив Феликса Оже-Альяссима
Фото: Личный архив Феликса Оже-Альяссима
Фото: Личный архив Феликса Оже-Альяссима
В этом году Феликс Оже-Альяссим завоевал четыре трофея уровня ATP. На турнирах «Большого шлема» его лучшим результатом в этом сезоне стал выход в четвертьфинал на Australian Open.
В финале Кубка Дэвиса сборная Канады со счётом 2:0 обыграла Австралию. Феликс Оже-Альяссим во втором поединке одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:3, 6:4.
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