«Болельщикам нравятся парни с характером». Фритц — о поломках ракеток на корте

Американский теннисист Тейлор Фритц не согласен с санкциями в отношении теннисистов за поломку ракеток, поскольку считает, что проявление эмоций на корте благоприятно сказывается на интересе болельщиков к теннисным матчам.
«Я чувствую, что молодым людям нравятся парни с характером, в которых есть доля безумия. Должны быть определённые ограничения. Например, я бы всегда наказывал за любые действия, которые подвергают кого-то опасности, например, бросок мяча на трибуны или ракетки в место, где есть люди. Если теннисисты не будут делать подобного, я не вижу никаких проблем в том, чтобы дать им возможность выпустить пар, сломав ракетку. Людям нравится это видеть, поэтому игры Кирьоса всегда полны болельщиков. Мы не можем наказывать за то, что им нравится», — приводит слова Фритца Punto de Break.
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