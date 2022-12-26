Музетти: после победы в Гамбурге понял, что могу соревноваться на самом высоком уровне

23-я ракетка мира Лоренцо Музетти подвёл итоги прошедшего сезона и поделился ожиданиями от грядущего. В этом году итальянский теннисист выиграл турниры ATP в Гамбурге и Неаполе.



«Мне пришлось столкнуться с ожиданиями в новом статусе, адаптироваться было нелегко. Быть топом означает разбираться во всех мелочах как на корте, так и за его пределами. Сложно поймать этот баланс, но после победы в Гамбурге всё сошлось и я понял, что могу соревноваться на самом высоком уровне.



Думаю, во второй части сезона я прибавил в техническом плане, наконец стал принимать на корте более взвешенные решения. Перестал играть на публику и стал полагаться на самый эффективный удар, а не на самый зрелищный.



Если говорить о новом сезоне, то нужно ставить самые высокие цели. Надеюсь, смогу побороться за «Большие шлемы». И теперь, когда я адаптировался к быстрому харду, я знаю, что могу играть на любом покрытии. Даже в Австралии», — приводит слова Музетти Ubitennis.