Кирьос: в этом сезоне я икона тенниса. Мои стадионы всегда полны, это был год прорыва

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос подвёл итоги своего выступления в текущем сезоне.

«Что бы люди ни говорили, мои стадионы всегда полны. Многие фанаты тяготеют к моему типу тенниса. Я был своего рода иконой в этом виде спорта в этом сезоне и, очевидно, был очень стабильным в 2022 году. Можно сказать, что это был год прорыва.

Я хорошо тренируюсь, получаю удовольствие, морально чувствую себя прекрасно. Это всё, что действительно имеет значение. Буду ли я участвовать в Открытом чемпионате Австралии, пройду в финал или проиграю в первом раунде, я тот же человек, обычный человек, ничего не изменится. Я вообще не думаю о будущем», — сказал Кирьос на пресс-конференции на турнире Мировой теннисной лиги.