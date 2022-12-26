«Остаётся матчи играть в таком прикиде». Кафельников — про фото Кудерметовой в купальнике

Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото в необычном купальнике.

«Моё новое фото в профиле», — подписала снимок Кудерметова.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

«Остаётся теперь матчи играть в таком прикиде», — отреагировал на пост двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.

В этом сезоне россиянка впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат. В финале турнира, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9].

25-летняя Кудерметова – победительница одного турнира WTA. В 2021 году она выиграла соревнования категории WTA-500 в Чарльстоне (США).