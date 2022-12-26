«Две коалы и я». Паула Бадоса опубликовала милое фото с бойфрендом-моделью

13-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала на своей странице в социальных сетях новое фото с возлюбленным – кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром. На снимке возлюбленные делают вид, что спят, как попавшая в кадр коала.
«Две коалы и я», — подписала фото Бадоса.
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Бадоса и Бетанкур встречаются с 2021 года. Хуан — лицо косметической линии бренда Tom Ford.
Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.
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