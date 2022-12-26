Де Минор — о выступлении на United Cup: ещё одна возможность выиграть титул для Австралии

24-я ракетка мира Алекс де Минор поделился ожиданиями от дебюта на United Cup.

«Рассматриваю турнир как ещё один шанс, ещё одну возможность выиграть титул для Австралии. Я отдам все силы и постараюсь быть готовым к работе с самого начала.



Для нас будет здорово проверить себя и сыграть несколько хороших матчей перед Australian Open. Будет тяжело, но нам нравится быть в роли аутсайдеров. Надеюсь, мы сможем где-то подтолкнуть, где-то прикрыть друг друга и показать отличный теннис. Да, у нас в составе нет игроков топ-20, но мы всё равно доходили до финалов Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.



Будет здорово сыграть за нашу страну дома. Конечно, будет особенным событием, если мы пройдём далеко и сможем взять титул на глазах домашней публики», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.