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Свёнтек признана лучшим спортсменом Европы 2022 года по версии PAP. Она обошла Ферстаппена

Свёнтек признана лучшим спортсменом Европы 2022 года по версии PAP. Она обошла Ферстаппена
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек признана лучшим спортсменом Европы в 2022 году по версии Польского агентства печати (PAP). Она стала первой с 2005 года женщиной, выигравшей эту награду, после россиянки Елены Исинбаевой.

Данное звание Свёнтек было присуждено по итогам 65-го ежегодного голосования 20 информационных агентств, в рамках которого она набрала 118 баллов. Второе место занял шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис (106), третье – двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (82) из Нидерландов.

Отметим, что в прошлом году данное звание получил сербский теннисист Новак Джокович.

По ходу прошедшего сезона 21-летняя Свёнтек завоевала восемь титулов в одиночном разряде, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и US Open. Кроме того, полька стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон.

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