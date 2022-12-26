Кей Нисикори с женой сыграли свадьбу, которую откладывали из-за коронавируса

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори провёл официальную свадебную церемонию.
32-летний Нисикори и его супруга Маи Ямаути официально вступили в брак ещё в 2020 году, однако пандемия коронавируса помешала им сыграть свадьбу. До официального бракосочетания Нисикори и Ямаути встречались более пяти лет. В конце 2021-го супруги впервые стали родителями.
Нисикори из-за травмы бедра досрочно завершил прошлый сезон. В последний раз он выходил на корт 9 октября на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), где во втором круге проиграл британцу Даниэлю Эвансу. В сезоне-2021 высшим достижением Нисикори стал полуфинал на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Также Кей дошёл до четвертьфинала домашней Олимпиады-2020 и до четвёртого круга на «Ролан Гаррос».
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