Навратилова: не стала бы отметать вариант, при котором в будущем Соболенко выиграет ТБШ

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова высказалась о перспективах пятой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

«Соболенко должна оценивать прошедший сезон в целом положительно. Думаю, она стала сильнее. Я бы не стала отметать вариант, при котором в будущем она выиграет турнир «Большого шлема». Потому что, кажется, она стала более сосредоточена на игре и прогрессирует в ментальном аспекте. Это возможно в один из дней. Но с точки зрения настоящего я не вижу игроков, которые могли бы остановить Свёнтек», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

В сезоне-2022 24-летняя Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего, а Уимблдонский турнир пропустила ввиду решения организаторов отстранить российских и белорусских спортсменов. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии.