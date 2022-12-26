Дарья Касаткина: летим в Австралию, полсамолёта игроки WTA и ATP-тура

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что отправилась в Австралию, где начнётся сезон-2023.

«Мы в пути. У нас всё хорошо, мы уже во втором самолёте, летим в Аделаиду, полсамолёта теннисистов и их команды. Угадайте, кто летит с нами одним рейсом (вы не промахнётесь, потому что тут половина WTA и ATP-тура). Жду ужин и буду ложиться баиньки. Всех люблю», — написала Касаткина в своих социальных сетях.

Касаткина заявлена на оба турнира WTA-500 в Аделаиде, первый из них пройдёт с 1 по 8 января, второй – с 9 по 14 января. Открытый чемпионат Австралии — 2023 пройдёт в Мельбурне с 16 по 28 января. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти.