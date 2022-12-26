Циципас: чувствую себя одним целым с австралийцами
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что его связывает с Австралией.
«Люди спрашивают, готов ли я выиграть «Большой шлем». Но я не узнаю, пока это не произойдёт.
Австралия в некотором роде кажется мне домом. Приезжая сюда, я чувствую себя очень хорошо, многое мне здесь кажется знакомым. Мне комфортно находиться среди австралийцев, мы с ними как одно целое», — приводит слова Стефаноса Циципаса официальный аккаунт соревнования в «Твиттере».
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 16 по 23 января 2023 года. Стефанос Циципас занимает четвёртое место в рейтинге АТР на 26 декабря. Лучшим результатом греческого теннисиста на Australian Open является участие в полуфинале в 2019, 2021 и 2022 годах.
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