Мартина Навратилова рассказала, что мешает Онс Жабер выигрывать в финалах крупных турниров

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова высказалась о перспективах первой и второй ракеток мира – Иги Свёнтек (Польша) и Онс Жабер (Тунис).
«Я не вижу, чтобы кто-то мог сместить Игу Свёнтек, потому что она очень стабильна. Она выигрывает турниры «Большого шлема» — и при этом она стабильна. Обычно либо одно, либо другое. А у неё это получается одновременно. Я думаю, что нужно посмотреть, будет ли она что-то менять, добавлять в свою игру. В прошлом году она чаще выходила к сетке, и это сильно изменило её игру.
Если говорить об Онс Жабер, то да, она дошла до финала на Уимблдоне и US Open в этом году. Когда на неё смотрит так много людей, ей требуется много усилий, чтобы справиться с этим давлением. Она обладает хорошей энергией и разнообразием, чтобы расстраивать своих соперниц. Но теперь ей нужно сделать следующий шаг и проявить себя во время самых напряжённых моментов. Если она сможет это сделать, то Жабер – это тот человек, который обладает хорошей игрой и мышлением, чтобы прервать доминирование Свёнтек», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.
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