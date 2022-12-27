Тейлор Фритц: все в теннисе получают прибыль от ставок. А игроки — только травлю

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц критически высказался о штрафных санкциях в отношении капитана сборной США Мэрди Фиша и Боба Брайана, которые получили их за рекламу букмекерской компании в своих социальных сетях.

«Все в теннисе получают прибыль от ставок, кроме игроков. Мы же получаем только всю травлю от ставок… Мы получаем от 50 до 100 угроз смерти после каждого проигранного матча. Ужасные сообщения, вся ненависть и все негативные стороны азартных игр, но мы не имеем никакой выгоды. Это несправедливо по отношению к нам.

Теннисисты ни в коем случае не должны говорить людям, чтобы они делали ставки на теннис, но я не думаю, что это должно быть проблемой, когда речь идёт о чем-то вне тенниса. Времена меняются, и правила, вероятно, должны быть изменены снова», — приводит слова Фритца Clay Tennis.