Навратилова — об Осаке: силы за пределами тенниса влияют на неё больше всего на свете

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова высказалась о бывшей первой ракетке мира японке Наоми Осаке.

«Она очень уникальный случай во всех отношениях. Так что, возможно, к ней нужен уникальный подход. Может быть, ей не нужно играть все эти матчи, но она, безусловно, должна играть больше, чем играла. Кажется, что силы за пределами тенниса влияют на неё больше всего на свете. Она устроила свою жизнь со всеми этими внешними интересами, влияниями и требованиями к своему времени больше, чем кто-либо другой.

Если её приоритетом является теннис, то сделайте небольшой шаг назад. Не нужно заниматься всем остальным, ведь это забирает энергию для тенниса. Я за расширение ваших интересов, но теннис должен быть на первом месте», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.