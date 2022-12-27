«На 95% стресс и на 5% радость». Кирьос — о том, что значит для него Australian Open

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос, что для него значит предстоящий Открытый чемпионат Австралии-2023.

«Я испытываю небольшую радость, но наверное это на 95% стресс и на 5% радость, если честно», — сказал Кирьос в интервью Eurosport.

Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.