Кирьос намекнул, что может сыграть с Джоковичем в парном разряде в Индиан-Уэллсе
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в своих социальных сетях намекнул на то, что в 2023 году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Калифорния) может сыграть в парном разряде с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
Отметим, что главным препятствием для въезда в США и последующего участия в турнире для Джоковича по-прежнему остаётся отсутствие сертификата о вакцинации от коронавируса, из-за чего в 2022 году серб пропустил Открытый чемпионат Австралии.
«Если Новака пустят в США, то мы будем играть в парном разряде в Индиан-Уэллсе. Вы готовы?» — написал Кирьос.
Напомним, в этом году Джокович победил Кирьоса в финале Уимблдона — 4:6 6:3 6:4 7:6(3).
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