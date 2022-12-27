«Я соревновался с сильнейшими и это обогатило меня». Синнер — о 2022 годе

15-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свои выступления в 2022 году.
«Я продолжал усердно работать и сыграл много матчей на высоком уровне. Я дошёл до четвертьфинала на трёх турнирах «Большого шлема» и на трёх «Мастерсах». Я выиграл турнир в Умаге, обыграв Алькараса, который стал лучшим игроком года. Я соревновался с сильнейшими и это обогатило меня», — сказал Синнер в интервью Corriere della Sera.
Синнер дебютировал на профессиональном уровне 12 сентября 2015 года в возрасте 14 лет, приняв участие в турнире в Хорватии. В августе 2019 года впервые в карьере принял участие в основном розыгрыше турнира «Большого шлема», выступив на Открытом чемпионате США. В ноябре 2021 года итальянец поднялся на высшее в карьере девятое место в рейтинге ATP.
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