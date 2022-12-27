«Особенное и изысканное место». Циципас — об Австралии

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в социальных сетях, посвящённый стране-организатору первого турнира «Большого шлема» в 2023 году.

«Природная красота Западной Австралии в сочетании с её богатой культурной историей и ярким сообществом делает её поистине особенным и изысканным местом для посещения и изучения», — написал Циципас, прикрепив несколько фотографий австралийской флоры и фауны.

В последнее время греческий теннисист зарекомендовал себя как большой ценитель природы. Не так давно он посетил Исландию, в которой любовался живописными пейзажами этой страны.

На Итоговом турнире ATP Циципас не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.