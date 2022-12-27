Директор Australian Open высказался о перспективах Ника Кирьоса на турнире в 2023 году

Директор турнира Australian Open Крейг Тайли высказался об участии австралийца Ника Кирьоса на Открытом чемпионате Австралии.

«Мы бы все хотели, чтобы у Ника всё хорошо сложилось. Мы просто наблюдаем за ним изо дня в день. Он остаётся здоровым и наслаждается конкуренцией. Я считаю, что если Ник выйдет на корт Australian Open и повеселится, как он это делает, то у него будет возможность играть в свой лучший теннис. Это было бы здорово. Его результат на Уимблдоне был очень значительным», — приводит слова Тайли ABC News.

Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне.